Buca Metrosu’nun ihale süreci tamamlandı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 15:19

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu’nun yapım ihalesi sürecinde ihale kararı açıklandı. Kent tarihinin en büyük yatırımı olacak 13,5 kilometrelik hattın yapımı için yapılan iki aşamalı ihalenin değerlendirme raporu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nca (EBRD) onaylandı. EBRD tarafından görevlendirilen bilirkişi incelemesinden de geçen rapor doğrultusunda esaslı ölçüde ihale koşullarını sağlayan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş’nin sözleşmeye davet edileceği belirtildi. Firmaların 7 günlük geri bildirim sürecinin ardından 14 gün sonra yüklenici firma sözleşmeye çağırılacak.

8 FİRMA YARIŞTI

İki aşamadan oluşan ihalenin birinci 13 firma katılmış, ikinci aşamada ise yeterli kriterleri taşıyan 8 firmadan mali teklifler istenmişti. Bayburt Grup- Azercon OJSC İş Ortaklığı, China Civil Engineering Construction Corporation ve Kolin İnşaat İş Ortaklığı, Dentas-Gürbag İş Ortaklığı, Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş, EEB-CRFG-CREGC-MAKYOL Konsorsiyumu, Gülermak İnşaat, JV of Dillingham Construction-Özaltın İnşaat İş Ortaklığı ile Yapı Merkezi – Nurol İş Ortaklığı’nın Buca Metrosu’nun yapımı için yarıştığı ihalede Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ. 3 milyar 921 milyon 498 bin TL teklif verdi.

EBRD ONAYLANDI

İkinci aşamada firmaların sundukları teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirildi ve nihai değerlendirme raporu uluslararası ihale mevzuatına göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) onay için gönderildi. Değerlendirme raporunun gözden geçirilmesi aşamasında banka tarafından atanan yabancı bağımsız bir bilirkişiyle çalışıldı. Bağımsız uzmanın da incelemesi sonucunda ihale komisyonunun hazırladığı rapor EBRD tarafından onaylandı.

490 MİLYON AVRO'LUK DIŞ KREDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Soyer, Üçyol –Buca Metro hattı için Temmuz ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 125 milyon Avro’luk dış finansman sözleşmesi imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için ilk kredi sözleşmesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Temmuz ayında imzalandı. 125 milyon Avro tutarındaki dış finansman sözleşmesi hazine garantisiz, 4 senesi anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla uzanan vadeye, 6 aylık Euribor + %3,20 faiz oranına sahip. Fransız Kalkınma Ajansı ile Hazine garantisiz 125 Milyon Avro tutarında 4 yıl anapara geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl vadeli finansman sözleşmesi ise Kasım ayında imzalandı. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon Avro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de 115 milyon Avro tutarında bir yetkilendirme anlaşması i mzalandı. Böylelikle 490 milyon Avro tutarında uluslararası yatırım kente kazandırıldı.

SÜRÜCÜSÜZ HİZMET VERECEK

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak 13,5 km’lik hat üzerinde 11 adet istasyon bölgesi belirlendi. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. İmalat çalışmalarının 4 yıl sürmesi planlanıyor.