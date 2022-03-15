Buca Metrosu'nun ihale kararı iptal edildi
İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Buca Metrosu ihalesindeki kararı iptal etti. Karara ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Söz konusu karar belediyemiz tarafından, 15 gün içerisinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir." denildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geçen ay temeli atılan kent tarihinin en büyük yatırım projesi olan Buca metrosu ihalesi 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. 765 milyon Avro’ya mal olacak projenin iptali ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kararın hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuka, yargı kararlarına sonuna kadar bağlı olmakla birlikte, mahkemece eksik ve yetersiz inceleme neticesinde verilmiş karara itiraz edilecektir” denildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Buca Metrosu’nun yapım ihalesinin iptal kararına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
Nurol İnş. ve Tic. A.Ş ve Yapı Merkezi İnş. ve Sanayi A.Ş’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol-Buca Arası (Hattı) Yapım İşi (İzmir Metro Projesi III)" ihalesi ile “İhale Değerlendirme Sonucunun Bildirimine” ilişkin 06.12.2021 tarihli belediyemiz işleminin iptali için açılan davada İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 202/4 E.- 2022/621 K. Sayılı kararı ile hukuka aykırı bir şekilde dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Öncelikle bilinmesi gerekir ki davaya konu işin ihale süreci mahkemenin dayanak gösterdiği yasal mevzuat çerçevesinin dışında kalmaktadır. (İhaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin incelenmesine, verilmiş olan tekliflerin ciddi ölçüde ‘Dengesiz Teklif’ veya ‘Önden Yüklenmiş Teklif’ ya da ‘Anormal Ölçüde (Aşırı) Düşük Teklif’ olup olmadıklarına yönelik değerlendirmelerin yapılarak ihalenin karara bağlanmasına kadarki ihale sürecine yönelik tüm iş ve işlemler, Türkiye’de yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatlarından olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına ve Yüksek Mahkeme Danıştay da dahil olmak üzere bu konuda verilmiş bulunan İdare ve Bölge İdare Mahkemeler i kararlarına dayalı olarak yürütülmemiştir).
Davaya konu işin finansmanının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Karadeniz Ticaret Kalkınma Bankası (BSTDB) ile imzalanan kredi anlaşmaları ile karşılanmış olunması nedeniyle, iki aşamalı ihale süreci Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kurallarına göre ve EBRD’nin elektronik ihale portalı ECEPP üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Bu sebeple ihale ve ihaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin incelenmesine, verilmiş olan tekliflerin ciddi ölçüde ‘Dengesiz Teklif’ veya ‘Önden Yüklenmiş Teklif’ ya da ‘Anormal Ölçüde/Derecede (Aşırı) Düşük Teklif’ olup olmadıklarına yönelik belirlemeler ve değerlendirmelerin yapılarak ihalenin karara bağlanmasına kadarki ihale sürecine yönelik tüm iş ve işlemler;
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ‘Satın Alma Politikaları ve Kuralları’na,
- EBRD’nin Standart Satın Alma Belgeleri (SPDPW)’den olan ve ihale dokümanları arasında yer alan veya atıfta bulunulan;
- Birinci ve İkinci Aşama tekliflerin hazırlanmasına, sunulmasına, değerlendirilmesine ve ihalenin karara bağlanmasına yönelik usul, esas ve kuralların yer aldığı ‘Bölüm I: İsteklilere Talimatlar (ITP)’a,
- Birinci ve İkinci Aşama Tekliflerin Değerlendirilmesine ilişkin usul, esas ve kuralların belirlendiği ‘Bölüm III: Değerlendirme Yöntemi’ne,
- Anormal Derecede Düşük Tekliflerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul, esas ve kuralların yer aldığı 01 Ağustos 2019 tarihli ‘İş Sözleşmeleri İçin Anormal Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Kılavuzu (Rehberi)’ ve ekindeki Analiz Formatına (Ek:1- Birim Fiyatların Detaylı Analizi için Örnek Form.),
- İdare tarafından hazırlanıp ihale dokümanları arasında ihaleye telif verecek tüm isteklilere verilen ve ihale konusu İş’in yapımını oluşturan İş Kalemleri ile miktarlarına yer verilen Fiyat Çizelgelerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihale dokümanlarına ve EBRD mevzuatına göre yürütülmüş ve ihale sonuçlandırılmıştır.
- İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuka, yargı kararlarına sonuna kadar bağlı olmakla birlikte, mahkemece eksik ve yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olan söz konusu karar belediyemiz tarafından, 15 gün içerisinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir.
- İzmir Büyükşehir Belediyesi bilimsel gerçeklerin ışığında ve yasal çerçevede en doğru kararı vermiştir. Hukuki sürecin en kısa zamanda tamamlanıp, tüm İzmir’in beklediği bu çok önemli hizmetin daha fazla zaman kaybı yaşanmadan hayata geçmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
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