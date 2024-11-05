Buca’da Atatürk afişlerine çirkin saldırı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:21

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:21

İzmir’de Buca Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesi ona duyulan derin özlemi ifade etmek amacıyla kentin caddelerine yerleştirdiği billboardlara, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunuldu.

Olayın duyulmasıyla birlikte Buca Belediyesi, bu aşağılık eylemi gerçekleştirenlerin üzerine yazı yazdığı billbordları derhal kaldırdı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede bu tür provokasyonlara asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, “Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan bu alçakça saygısızlığın hiçbir açıklaması olamaz! Bu çirkinliği işleyenlerin kamera kayıtlarından bulunması ve yargı önünde hesap vermeleri için gerekeni yapacağız! Bucalıların kalbinde Atatürk’ün yeri sonsuzdur” diye konuştu.

Buca Belediyesi, kaldırılan billboardların yerine yenilerinin konulacağını açıkladı.