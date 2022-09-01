Buca’da yeşil seferberliği
İzmir’de Buca Belediyesi, ilçede yeşil alan oranını artırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan 3 bin metrekarelik alanı yeşil ve doğa için ayırdı. 50 tane zeytin ağacını dikileceği park Bucalıların hizmetine sunulacak.
Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca’da belediye yeşil alan oranını artırmak için yürütülen çalışmalara bir yenisini ekledi. Kuruçeşme Mahallesi’nde 205/ 51 ve 52 sokakların kesiştiği 3 bin metrekarelik alan Bucalıların nefes alacağı bir parka dönüştürecek olan parkın düzenlenmesi Buca Belediyesi’nin Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlükleri’nin ortak çalışmasıyla sürüyor.
Yeşil alan niteliğinin yanı sıra her yaştan hemşehrinin nitelikli zaman geçirebileceği parkta oturma alanları da bulunacak. Zeminin çimle kaplanacağı ve yaklaşık 50 tane zeytin ağacına ev sahipliği yapan parkta özel bir ışıklandırma sistemi de yer alacak.
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