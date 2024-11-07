Budapeşte'de 'Kıbrıs' zirvesi: Erdoğan, GKRY lideri ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Budapeşte'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile sohbet etti.

Budapeşte'de 'Kıbrıs' zirvesi: Erdoğan, GKRY lideri ile görüştü
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ANKA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 20:15

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Hükümet Sözcüsü yardımcısı Yiannis Antoniou, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun açılışında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek görüştü.

Görüşmeye Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılırken, Yunanistan ve Arnavutluk Başbakanları Kyriakos Mitsotakis ve Edi Rama da daha sonra katıldılar."

 


Etiketler: #Güney Kıbrıs #Güney Kıbrıs Rum Kesimi #Kıbrıs

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