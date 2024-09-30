Rafet El Roman'dan Kıbrıs'ta samimi açıklamalar: 'Aşka kapılırsanız erken ölürsünüz'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:00

Güncelleme: 30.09.2024 - 17:00

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Rafet El Roman, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Kıbrıs’ı çok sevdiğini belirten El Roman, özel hayatı ve duyguları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Aşkı sevdiğini ve bir duygu insanı olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Ciddi anlamda 3 kere aşık oldum. Unutamadıklarımdan ve acısını çektiğim ilişkilere dair konuşuyorum" dedi. 60 yaşında aşka tutulmanın zorlayıcı olabileceğini belirten El Roman, "Aşktan korunmayı diliyorum. 60 yaşında sevdaya tutulmuş bir adamın halini hiç düşünmek istemiyorum. Perişan olur. Aşka kapılırsanız erken vefat edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Klasik emeklilik değil, işlerimiz hafifleyince daha sakin bir hayat istiyorum. Ama son nefesime kadar sahnede olmak istiyorum" yanıtını verdi.