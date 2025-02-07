BUDO duyurdu: Bazı seferler iptal edildi!
Bursa Deniz Otobüsleri, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şöyle:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"
Etiketler: #BUDO #meteoroloji #Sefer #kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
-
- En tehlikeli 3 bölgeyi sıraladı, yüzde verdi!
- Abdülkadir Selvi anketleri paylaştı AKP'yi uyardı
- Erdoğan sadece bu senaryoda kazanıyor!
- Erdoğan: Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim
- AKP heyeti çıkan rüzgardan koşarak kaçtı
- Fatih Portakal'dan dikkat çeken karar!
- MHP'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Kızı ateş püskürdü
- Kırgın ve yorgun şehir
- Konum bilgilerini paylaşan komisere tahliye!