BUDO duyurdu: Bazı seferler iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüsleri, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini aktardı.

BUDO duyurdu: Bazı seferler iptal edildi!
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şöyle:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"


Etiketler: #BUDO #meteoroloji #Sefer #kar yağışı

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