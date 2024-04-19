Yurdun iç ve batı kesimleri için fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden iç ve batı kesimler için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz'de beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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