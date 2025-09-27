Cumhuriyet Gazetesi Logo
BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli!

27.09.2025 08:51:00
DHA
Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre; saat 08.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

