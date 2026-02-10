BUDO seferlerine olumsuz hava koşulları engeli: 8 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre;

• 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

• 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

• 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

• 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

• 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

• 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

• 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

• 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.