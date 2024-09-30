BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.
Etiketler: #BUDO #deniz otobüsü
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