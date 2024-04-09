BUDO İskelesi'nin yakınında tekne battı: Çalışmalar sürüyor...
Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı.
BUDO İskelesi'nin yan tarafında bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
Tekne, bir kısmı üstte kalacak şekilde battı.
Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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