Büfedeki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep’te büfede çıkan tartışmada silahla vurulan 65 yaşındaki Bekir Karadağ hayatını kaybetti.

Büfedeki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 22:51

Olay Esentepe Mahallesi Titizler Caddesi'ndeki bir büfede meydana geldi.

İddiaya göre, Bekir Karadağ büfede tartıştığı kimliği belirsiz şahıs tarafından silahla vuruldu. Karadağ yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karadağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLI KAÇTI

Karadağ’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.




Etiketler: #gaziantep #büfe #kimliği belirsiz

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