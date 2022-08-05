Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı: Yoldan geçen 2 kişiyi vurdu!

05 Ağustos 2022 Cuma, 16:01

Ünaldı Mahallesi’nde, 5 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde yoldan geçen 5 kişiden biri, büfeden alışveriş yapan kişiye doğru tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan ve Abdullah Yiğit’e isabet etti.

Doğan ve Yiğit yaralanırken, saçmalar park halindeki araçlara da isabet etti.

DURUMLARI İYİ

Hem ateş eden grup hem de alışveriş yapan kişi, koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.