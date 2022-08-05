Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı: Yoldan geçen 2 kişiyi vurdu!
Gaziantep’te, 5 kişilik gruptan biri, büfeden alışveriş yapan kişiye, tüfekle ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan (11) ile Abdullah Yiğit (22), saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
Ünaldı Mahallesi’nde, 5 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde yoldan geçen 5 kişiden biri, büfeden alışveriş yapan kişiye doğru tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan ve Abdullah Yiğit’e isabet etti.
Doğan ve Yiğit yaralanırken, saçmalar park halindeki araçlara da isabet etti.
DURUMLARI İYİ
Hem ateş eden grup hem de alışveriş yapan kişi, koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Sarıgül’den dürüm ayran isyanı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- İpler dolandı, 'yedek paraşütü' hayatını kurtardı
- 'MEB Bakanı o koltukta oturduğu sürece...'
- Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü
- Ünlü oyuncu gözaltına alındı
- Erdoğan, Rusya'da: Soçi'de kritik görüşme
- Rusya'dan Erdoğan'a Akkuyu telefonu
- Gurbetçi gençlerin otomobiline 'elektrik direği' devrild
- Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'
- Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş