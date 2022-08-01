Avcılar'da hareketli dakikalar: Elindeki benzinle evi ateşe verecekti
Avcılar'da boşandığı kadın ve çocuğunun eve dönmesini isteyen Murat B. aksi halde evi ateşe vereceğini söyledi.
İstanbul Avcılar'da bugün saat 15.00 sıralarında Murat B. isimli şahıs, elinde benzin dolu şişe ile pencereye çıkarak ayrıldığı kadın ve çocuğunun eve dönmesini, aksi halde kendisi ile birlikte evi ateşe vereceğini söyledi.
İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kapı aralığından polisler ile görüşmeyi kabul eden Murat B. ayrıldığı kadın ve çocuğunun mutlaka dönmesi gerektiğini yineledi.
İtfaiye ekipleri de olası müdahale için geride bekledi. Bir ara ekiplerin pencereden içeri girmesi düşünüldü. Ancak Murat B. ikna edilerek elindeki benzin şişesi alındı ve polis merkezine ifade vermek üzere götürüldü.
Murat B.'nin yakınları bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini serbest bırakıldıktan sonra yine benzer olaylara girişebileceğini belirtti
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