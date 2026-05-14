Buğday fiyatları ne zaman açıklanacak? 2026 TMO Arpa ve buğday alım fiyatı ne kadar oldu?

14.05.2026 11:50:00
Buğday taban fiyatları ne zaman açıklanır, sorusu da mayıs ayıyla beraber gündeme geldi. Peki, Buğday fiyatları ne zaman açıklanacak? 2026 TMO Arpa ve buğday alım fiyatı ne kadar oldu?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen 2026 yılı buğday, arpa, çavdar ve yulaf fiyatlarında beklenen tarih yaklaştı. Peki, Buğday fiyatları ne zaman açıklanacak? 2026 TMO Arpa ve buğday alım fiyatı ne kadar oldu?

BUĞDAY FİYATLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz 2026 yılı buğday ve hububat alım fiyatlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Geçmiş senelerde olduğu gibi 2026 yılında da buğday fiyatları haziran ayında belli olacak.

2025 BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit etti.

Açıklamada, hububat hasadı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO'nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü belirtilerek, "2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

BUĞDAY ALIM FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Buğday alım fiyatları, başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlar tarafından çok yönlü bir ekonomik analiz neticesinde belirlenir. Bu sürecin en temel sacayağını; gübre, mazot, tohum, ilaç ve işçilik gibi çiftçinin doğrudan katlandığı üretim maliyetleri oluşturur ve açıklanan taban fiyatın üreticiye sürdürülebilir bir kâr payı bırakması hedeflenir. 

