Buğday yüklü TIR alev aldı: 10 dekar tarım alanı zarar gördü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde buğday yüklü TIR'da başlayıp, tarlaya sıçrayan yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. TIR da kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 13:11
Buğday yüklü TIR alev aldı: 10 dekar tarım alanı zarar gördü
Abone Ol google-news

Lüleburgaz'a bağlı Ataköy'ün Arpalık mevkisinde, dün akşam saatlerinde tarlada buğday yüklenen TIR, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle biçilmiş tarlaya yayıldı. İhbarla gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla TIR ve tarladaki yangın, söndürüldü. TIR kullanılamaz hale geldi, 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor. 


Kırklareli haberleri

İlgili Haberler

Kırklareli’nde dur ihtarına uymayan araçta kaçak göçmenler yakalandı

Kırklareli’nde dur ihtarına uymayan araçta kaçak göçmenler yakalandı
Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu: 5 tutuklama

Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu: 5 tutuklama
Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü Sisli Vadi'de keşif yapıldı

Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü Sisli Vadi'de keşif yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler