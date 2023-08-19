Buğra Gökce: Beklenen Marmara Depremi'nde 207 bin yapı hasar görebilir

Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:44

Güncelleme: 19.08.2023 - 17:48

17 Ağustos 1999’daki Gölcük depreminin 24. yılında gözler tekrar deprem gerçeğine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, konuya ilişkin Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gökce, İstanbul için "en kötü senaryoyu" açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"En kötü senaryoya göre İstanbul'da Marmara Depremi'nde 207 bin yapı hasar görebilir. Bu durum, şehrimizin yaklaşık 3 milyon nüfusunu doğrudan etkileyecek. Deprem dirençli dönüşüm planımızı zemin ve yapı stoğu bakımından en çok risk taşıyan bölgelerden başlatıyoruz."

En kötü senaryoya göre İstanbul'da Marmara Depremi'nde 207 bin yapı hasar görebilir.



Bu durum, şehrimizin yaklaşık 3 milyon nüfusunu doğrudan etkileyecek.



Deprem dirençli dönüşüm planımızı zemin ve yapı stoğu bakımından en çok risk taşıyan bölgelerden başlatıyoruz. pic.twitter.com/MD2ObRseyC — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) August 19, 2023

Beklenen Büyük Marmara Depremi sonrası İstanbul’da yaşanabilecek kaos kentlileri korkutuyor. Peki İBB bu konuda hangi çalışmaları yürütüyor? Uzmanların olası bir deprem konusunda yapı stoku için uyarılarının art arda geldiği şehirde, İBB hızlı tarama yöntemiyle analiz edilen riskli yapı grubunda olan binaların yıkımını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından talep patlaması yaşanan hızlı tarama testleri sonucunda ilk etapta 9-10 bin kişinin yaşadığı en riskli 318 binanın 100’den fazlasının yıkıldığı açıklandı.