Buğra Gökce: Beklenen Marmara Depremi'nde 207 bin yapı hasar görebilir

Beklenen büyük İstanbul depremi öncesi mega kentin yapı stokuna ilişkin bilanço korkuttu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, "En kötü senaryoya göre İstanbul'da Marmara Depremi'nde 207 bin yapı hasar görebilir. Bu durum, şehrimizin yaklaşık 3 milyon nüfusunu doğrudan etkileyecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:44
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17 Ağustos 1999’daki Gölcük depreminin 24. yılında gözler tekrar deprem gerçeğine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, konuya ilişkin Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gökce, İstanbul için "en kötü senaryoyu" açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"En kötü senaryoya göre İstanbul'da Marmara Depremi'nde 207 bin yapı hasar görebilir. Bu durum, şehrimizin yaklaşık 3 milyon nüfusunu doğrudan etkileyecek. Deprem dirençli dönüşüm planımızı zemin ve yapı stoğu bakımından en çok risk taşıyan bölgelerden başlatıyoruz."

Beklenen Büyük Marmara Depremi sonrası İstanbul’da yaşanabilecek kaos kentlileri korkutuyor. Peki İBB bu konuda hangi çalışmaları yürütüyor? Uzmanların olası bir deprem konusunda yapı stoku için uyarılarının art arda geldiği şehirde, İBB hızlı tarama yöntemiyle analiz edilen riskli yapı grubunda olan binaların yıkımını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından talep patlaması yaşanan hızlı tarama testleri sonucunda ilk etapta 9-10 bin kişinin yaşadığı en riskli 318 binanın 100’den fazlasının yıkıldığı açıklandı.


17 Ağustos 1999 Buğra Gökçe ibb riskli bina Marmara depremi

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