Buğra Gökçe: İmar Barışı'ndan toplanan parayla 190 bin 662 konut üretilebilirdi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İmar Barışı ile toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin TL ödeme gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu parayla 2019 fiyatlarıyla 190 bin 662 konut üretilebilirdi" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 19:59
Buğra Gökçe: İmar Barışı'ndan toplanan parayla 190 bin 662 konut üretilebilirdi
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ili büyük yıkıma uğratırken, iktidar tarafından çıkarılan 'İmar Barışı' yeniden gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, 'İmar Barışı' ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gökçe, "İmar Barışı ile ilgili kanunun geçici 16'ıncı maddesine göre elde edilecek gelirin 'deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere' bütçeye kaydedilmesi gerekiyordu" bilgisini verdi.

"Peki ne kadar para toplandı ve nereye harcandı?" diye soran Gökçe, şunları söyledi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamasına göre İmar Barışı kapsamında toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin ödeme gerçekleştirildi. Dönemin ortalama dolar kuru ile hesaplarsak yaklaşık 4,1 milyar dolar ediyor."

"Bu parayla 2019 fiyatlarıyla 190 bin 662 konut üretilebilirdi" ifadesini kullanan Gökçe, "6 m2 boyutunda 190 bin 662 konut ile ortalama 629 bin 183 vatandaşımız sağlıklı, nitelikli, güvenli konuta kavuşmuş olurdu. Anayasa'nın 57'inci maddesi çerçevesinde bu görevdir." dedi.


Buğra Gökçe ibb imar barışı

İlgili Haberler

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den İstanbullulara uyarı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den İstanbullulara uyarı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Yabancılara satış durdurulmalı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Yabancılara satış durdurulmalı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den çarpıcı uyarı: Tam 172 bin 880 futbol sahası büyüklüğünde...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den çarpıcı uyarı: Tam 172 bin 880 futbol sahası büyüklüğünde...

En Çok Okunan Haberler