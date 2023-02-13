Buğra Gökçe: İmar Barışı'ndan toplanan parayla 190 bin 662 konut üretilebilirdi

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 19:59

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 20:00

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ili büyük yıkıma uğratırken, iktidar tarafından çıkarılan 'İmar Barışı' yeniden gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, 'İmar Barışı' ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gökçe, "İmar Barışı ile ilgili kanunun geçici 16'ıncı maddesine göre elde edilecek gelirin 'deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere' bütçeye kaydedilmesi gerekiyordu" bilgisini verdi.

"Peki ne kadar para toplandı ve nereye harcandı?" diye soran Gökçe, şunları söyledi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamasına göre İmar Barışı kapsamında toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin ödeme gerçekleştirildi. Dönemin ortalama dolar kuru ile hesaplarsak yaklaşık 4,1 milyar dolar ediyor."

"Bu parayla 2019 fiyatlarıyla 190 bin 662 konut üretilebilirdi" ifadesini kullanan Gökçe, "6 m2 boyutunda 190 bin 662 konut ile ortalama 629 bin 183 vatandaşımız sağlıklı, nitelikli, güvenli konuta kavuşmuş olurdu. Anayasa'nın 57'inci maddesi çerçevesinde bu görevdir." dedi.