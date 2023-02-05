İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den İstanbullulara uyarı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 21:55

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 21:58

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Değerli İstanbullular, yarın okullar tatil. Ancak hava muhalefeti nedeniyle toplu taşıma kullanımında yoğunluk bekliyoruz. İETT, Şehir Hatları ve Metro İstanbul olarak gereken önlemleri aldık" dedi.

Değerli İstanbullular, yarın okullar tatil.



Ancak hava muhalefeti nedeniyle toplu taşıma kullanımında yoğunluk bekliyoruz.@ietttr, @sehir_hatlari ve @metroistanbul olarak gereken önlemleri aldık.



Aldığımız önlemleri aşağıda görebilirsiniz ?? — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) February 5, 2023

Gökçe şöyle devam etti:

"1- İETT 250 depar hat ek servis olarak planlanmış olup, Metrobüs hattında da 300 ek sefer yapılacaktır. Toplamda 5 bin 883 araç ve 60 bin 41 sefer ile İstanbullulara hizmet edeceğiz.

2- Hava muhalefeti nedeniyle aşağıda yer alan seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabilir. https://www.sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler Bağlantısından güncel duruma ulaşabilirsiniz.

3- Metro İstanbul; Gün boyunca 6 bin 390 sefer yapılacak 5 milyon 453 bin 917 yolcu kapasite sunulacaktır. Gün boyunca yolcu yoğunluğu takibi yapılarak sabah ve akşam yoğun saatlerde maksimum tren sayıları ile seferler yapılacaktır. Yoğunluğa bağlı olarak ilave seferler de sunacağız. İhtiyaç duyulması halinde 00.00 saatleri sonrasında 02.00'a kadar da seferler uzatılacaktır. Gün içerisinde ilave 230 sefer yapılacak, gece sefer uzatmasında 168 sefer yapılarak ilave kapasite sunulacaktır.

4- Bir konuyu hatırlatmak istiyorum: Özel araçla seyahat edenlerin kaza, yoğunluk gibi olumsuz durumlara karşı 79 noktada bulunan değişken mesaj sistemleri ve İBB Cep Trafik Uygulamasından yapılacak bilgilendirmelere uymaları önem arz etmektedir.

5- Gereken önlemleri aldık, tüm ekiplerimiz azami dikkat ve konsantrasyon ile görevinin başında. Çalışma arkadaşlarımıza yüksek başarılar, tüm İstanbullulara da huzurlu, sağlıklı, güvenli bir hafta diliyorum."