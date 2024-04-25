Buğra Gökce: 'Heterodoks yaklaşım'ın sonuçlarını görüyorsunuz

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve kent planlamacısı Buğra Gökce, konut fiyatlarına yönelik bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Gökçe, "Dağ şeklinde yer alan tarih aralığına baktığınızda "epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heterodoks yaklaşım"ın sonuçlarını görüyorsunuz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:28
Buğra Gökce: 'Heterodoks yaklaşım'ın sonuçlarını görüyorsunuz
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Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı, kent planlamacısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından konut satışları ve fiyatlarına yönelik bir paylaşım yaptı.

Konut fiyatlarındaki artış oranı enflasyonun altında kaldı diyen Gökçe, paylaşımında grafik kullanarak "dağ şeklinde yer alan tarih aralığına baktığınızda 'epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heterodoks yaklaşım'ın sonuçlarını görüyorsunuz" dedi.

Gökçe'nin paylaşımın tamamı şu şekilde: 

"Konut fiyatlarının artış hızı azalırken, satılık konutların ilanda kalma süresi de 68 güne çıktı.

Grafikte dağ şeklinde yer alan tarih aralığına baktığınızda "epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heterodoks yaklaşım"ın sonuçlarını görüyorsunuz.

Bu dönemde uygulanan politikalar nedeniyle düşük ve orta gelir mensubu vatandaşlarımız konutlarını satmak zorunda kalırken, yapılan sermaye transferi ile yüksek gelir grupları üçüncü, dördüncü konutlarını satın aldı.

Aynı dönemde yabancılar da konut satın alıp vatandaş olurken, şimdi konutlarını satarak rant transferi yapmaya başladı.

Sadece rantı önemseyen piyasa aklıyla konut sektörü iyileşmez. Türkiye'nin konut hakkını koruyacak, çeşitli tiplerde sosyal konut üretip halkımıza sunan yeni bir yönetim zihniyetine ihtiyacı var."


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