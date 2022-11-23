Son Dakika: Fahrettin Koca'dan Düzce'deki depreme ilişkin açıklama

23 Kasım 2022 Çarşamba, 18:52

Saat 04.08’de merkez üssü Düzce olan ve aralarında İstanbul ile Ankara'nın da olduğu pek çok kentten şiddetli şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 6 olarak açıklandı. Yurttaşların sokaklara çıktığı Düzce'de elektrikler kesildi. Düzce'de bir yurttaş, kalp krizi nedeniyle, bir kişi de deprem esnasında evden çıkmaya çalışırken düştükten sonra geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

KOCA'DAN, DEPREMDE YARALANANLARA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce depreminde yaralananlara ilişkin son verileri paylaştı.

Koca, "Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce’de 1’i ağır 37 yaralı; İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bursa’da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.