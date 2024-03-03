Buğra Kavuncu'dan Dursun Özbek'e sert çıkış: ‘Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz…’
Galatasaray Başkanı Özbek'in AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’la olan görüntülerine İYİ Parti’nin adayı Kavuncu’dan sert bir çıkış geldi. Kavuncu "Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz, bize gelince randevu günü Ankara'ya gidiyorsunuz" dedi.
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye Programı’na katıldı.
Murat Kurum etkinlikten bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımında "İstanbul’a dair gündemi olmayanlara, vefası ile bu şehre sahip çıkmayanlara ayrılan sürenin sonuna geldik. Nisan gelecek dertler bitecek" ifadelerini kullandı.
İstanbul’a dair gündemi olmayanlara, vefası ile bu şehre sahip çıkmayanlara ayrılan sürenin sonuna geldik.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 1, 2024
Nisan gelecek dertler bitecek.
??Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye Programı pic.twitter.com/8lWBtLwQmP
Kurum'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanaklarına iki eliyle dokunduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Fotoğrafla ilgili paylaşım yapan İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Özbek'e sert bir çıkış yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kavuncu, "Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz ama bize gelince sizden randevu aldığımız gün Ankara'ya gideceğiniz tutuyor. Biz Galatasaray camiasını çok seviyoruz. Onlarla ilk fırsatta kucaklaşacağız" ifadelerini kullandı.
Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz ama bize gelince sizden randevu aldığımız gün Ankara'ya gideceğiniz tutuyor.— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) March 2, 2024
Biz Galatasaray camiasını çok seviyoruz.
Onlarla ilk fırsatta kucaklaşacağız. https://t.co/055G4o7Eio
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