Murat Kurum 'Sözümüzü tuttuk mu?' dediği vatandaşın cevabına ikna olmadı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un saha çalışması sırasında bir vatandaş ile arasında geçen diyalog dikkat çekti. Kurum, 'Sözümüzü tuttuk mu?' dediği vatandaşın 'Hiçbiri olmadı' yanıtı üzerine ne diyeceğini bilemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:52
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Yerel seçimlere kısa bir süre kala AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, peş peşe yaptığı gaflarla gündemden düşmüyor. Saha çalışması sırasında Kurum'u gören bir vatandaş, "2019'da camiide bana söz vermiştiniz yanınıza geldim. 'İmar' dediniz." dedi.

Vatandaşın lafını kesen Kurum, "Yaptık mı? Sözümüzü tuttuk mu?" yanıtını verdi.

Vatandaşın "Hiçbiri olmadı" demesi üzerine şaşıran Kurum, "Nasıl vermedik? Verdik verdik" dedi. 


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