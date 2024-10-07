Bugün Dünya Çocuk Günü: Yoksulluk, iş cinayetleri ve savaş ortasında çocukluk

Yayınlanma: 07.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.10.2024 - 04:00

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 1954’te ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kabul edildi. Dünyada ve ülkemizde milyonlarca çocuk savaş, ekonomik, siyasal ve sosyal krizlerin ortasında çocukluklarını yaşamak zorunda kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2023 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 22 milyon çocuk bulunuyor. Her yıl yüzlerce çocuk iş cinayetinde yaşamını yitiriyor, binlercesi suça itiliyor ve on binlercesi açlıkla mücadele ediyor.

YAŞAMDAN KOPARILDILAR

TÜİK tarafından yayımlanan istatistiklere göre 2023’de güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 537 bin 583. Bu olaylarda çocukların 242 bin 875’i mağdur olurken 178 bin 834’ü ise suça sürüklendi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’nin verilerine göre ise 2013-2024’ü kapsayan dönemde 695 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

LAİK EĞİTİM HAKKI

Çocukların en temel haklarından biri olan eğitim hakkı iktidarın gerici politikaları nedeniyle her geçen gün kısıtlanıyor. “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesinin yaygınlaşmasıyla “manevi danışman” olarak din görevlilerin okullardaki etkinliklerde yer alıyor. Öte yandan “Okulda bir öğün ücretsiz yemek” projesi hayata geçirilmedi, köy okullarındaki öğrencilerin servis hakları ellerinden alındı.

