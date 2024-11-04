Bugün kayyumları savunan heyetteydi: AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı tekrar gündem oldu

Yayınlanma: 04.11.2024 - 22:18

Güncelleme: 04.11.2024 - 22:21

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK’nin yöneticisi Remzi Kartal ile 2015 yılında 14 kez telefonla görüşmesi tutuklama nedenleri arasında yer almıştı.

CHP ve DEM Parti'nin belediyelerine atanan kayyumları savunmak için açıklama yapan heyette olan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın 2013 yılında PKK’nin yöneticisi Remzi Kartal ile aynı karede olduğu bir fotoğraf tekrar gündem oldu.

Bir restoranda çekilen fotoğrafta AKP Milletvekili Hüseyin Yayman, PYD yöneticisi Salih Müslim, HDP'li Orhan Demirbağ, gazeteci Şirin Payzın ve PKK’li Remzi Kartal bulunuyor.