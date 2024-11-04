Bugün kayyumları savunan heyetteydi: AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı tekrar gündem oldu
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçelerinden biri Remzi Kartal ile telefonda görüşmesi oldu. Bugün Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasını savunan heyette bulunan AKP’li vekil Hüseyin Yayman’ın Remzi Kartal ile fotoğrafı tekrar gündem oldu.
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK’nin yöneticisi Remzi Kartal ile 2015 yılında 14 kez telefonla görüşmesi tutuklama nedenleri arasında yer almıştı.
CHP ve DEM Parti'nin belediyelerine atanan kayyumları savunmak için açıklama yapan heyette olan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın 2013 yılında PKK’nin yöneticisi Remzi Kartal ile aynı karede olduğu bir fotoğraf tekrar gündem oldu.
Bir restoranda çekilen fotoğrafta AKP Milletvekili Hüseyin Yayman, PYD yöneticisi Salih Müslim, HDP'li Orhan Demirbağ, gazeteci Şirin Payzın ve PKK’li Remzi Kartal bulunuyor.
Etiketler: #Hüseyin yaYman #pkk #ahmet özer #Esenyurt
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Apocularla ülkücüleri kucaklaştıran adam!
- Hayatını kaybetti!
- Mansur Yavaş'tan TBMM'ye flaş çağrı!
- TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı!
- İşte Belediye Başkanı'nı öldüren saldırganın ifadesi!
- AKP'den kayyum için ilk açıklama
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi
- Bülent Arınç'tan dikkat çeken çıkış
- Özel'den 'kayyum' kararı!