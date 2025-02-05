Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yurda giriş yapmasıyla birlikte öğrenciler okulların tatil olup olmaıdığını merak ediyor. Peki, Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
Her kış döneminde olduğu gibi bu yıl da bazı illerde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci ise "Bugün okullar tatil mi?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
KAYSERİ, AKSARAY VE SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri, Aksaray ve Sivas’da kar yağışı etkili olsa da, bu iller için Valilikler tarafından tatil açıklaması henüz yapılmadı.
NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Etiketler: #okullar tatil #kar yağışı
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