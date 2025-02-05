Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da kar yağışı başladı!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:01

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:34

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından kentte beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.