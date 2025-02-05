Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da kar yağışı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da kar yağışı başladı!
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DHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:01

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından kentte beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.


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