Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:28

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:28

Poliklinik veya aile hekimi randevusu almak isteyenler bugün sağlık ocağı açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Nisan hastaneler açık mı?

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI?

Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak.

Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet sunmayacak.

Polikliniklerde hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.Hastanelerin acil bölümleri ise sürekli olarak açık oluyor.