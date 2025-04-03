Bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Nisan hastaneler açık mı?
Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkınca sağlık ocakları ve hastanelerin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, Bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Nisan hastaneler açık mı?
Poliklinik veya aile hekimi randevusu almak isteyenler bugün sağlık ocağı açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Nisan hastaneler açık mı?
SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.
HASTANELER BUGÜN AÇIK MI?
Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak.
Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet sunmayacak.
Polikliniklerde hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.Hastanelerin acil bölümleri ise sürekli olarak açık oluyor.
Etiketler: #aile hekimi #Hastane
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