Bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Nisan hastaneler açık mı?

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkınca sağlık ocakları ve hastanelerin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, Bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Nisan hastaneler açık mı?

Bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Nisan hastaneler açık mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:28

Poliklinik veya aile hekimi randevusu almak isteyenler bugün sağlık ocağı açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Nisan hastaneler açık mı?

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI?

Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak.

Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet sunmayacak.

Polikliniklerde hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.Hastanelerin acil bölümleri ise sürekli olarak açık oluyor.


Etiketler: #aile hekimi #Hastane

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