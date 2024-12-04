Bugün Sağlık Ocakları açık mı? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu?
Sağlık caklarının açık olup olmaıdğı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 5 gün iş bırakacağını duyurmuştu. Peki, Bugün Sağlık Ocakları açık mı? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu?
Bugün sağlık ocakları açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 5 gün iş bırakacağını duyurmuştu. Peki, Bugün Sağlık Ocakları açık mı? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu?
BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?
Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün iş bırakacağını duyurdu.
TTB’den yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bu kapsamda 4 Aralık Çarşamba günü sağlık ocakları açık olsa bile aile hekimlerinin çalışması beklenmiyor.
4 ARALIK 2024 BUGÜN AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ, ÇALIŞIYOR MU?
Aile Hekimlerinin Türkiye genelinde daha önce 3 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Adana Sağlık Platformu Sözcüsü ve Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz, bileşenler adına yaptığı açıklamada “Bu kez ‘Eziyet Yönetmeliğine’ karşı aile hekimliği çalışanları meslek onuru ve halkın sağlığı için 2-6 Aralık tarihleri arasında iş bırakacaktır" dedi.
AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN İŞ BAŞI YAPACAK?
Aile hekimlerinin grevi, 6 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu nedenle hekimlerin 9 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.
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