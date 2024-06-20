Yayınlanma: 20.06.2024 - 12:41

Güncelleme: 20.06.2024 - 12:41

Bu seneki Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edildi. Bayram boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verdi. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21 Haziran'da toplu taşıma bedava mı?

20-21 HAZİRAN TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul, İzmir ve Ankara belediyelerinden gelen açıklama doğrultusunda; sadece resmi tatil olarak sayılan 16-19 Haziran Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsizdi. Bu uygulama 19 Haziran gece 00.00 itibarıyla bitti. 20-21 Haziran'da toplu taşımada normal fiyatlandırmaya geri dönüldü.

20-21 HAZİRAN'DA ÜCRETSİZ OLAN OTOYOL VE KÖPRÜLER

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bayram boyunca ücretsiz olacak otoyol ve köprüler kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklama şu şekilde;

15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 00:00'dan başlayarak (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) 24 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 07:00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir. ?