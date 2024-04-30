Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
Resmi tatillerde ve bayramlarda marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları belediyeler ve hükümet kanadından yapılan açıklama ile genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak statüsünde yer almaktadır. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İBB tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta İçi tarifesi ile çalışacak.
Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle ücretsiz ulaşım seferlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
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