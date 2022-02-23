Bugün yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

23 Şubat 2022 Çarşamba, 18:07

Koronavirüste son gelişmelerin ele alınacağı ve maske tartışmalarının değerlendirileceği Bilim Kurulu toplantısının günü değişti. Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ile kısıtlamaların yeniden değerlendirileceği basın açıklamasının 1 Mart 2022 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir" denildi.

23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/bCI7tKfWeC — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 23, 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapılacağını duyurmuştu.

Koca, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."