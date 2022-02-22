Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Maskeleri çıkarmak için erken
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bakan Koca’nın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kara, vaka sayılarına dikkat çekerek maskelerin çıkarılması için daha erken olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta salgının gidişatına ilişkin bir açıklama yapacağını duyurdu. Bakan Koca, “Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz” dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da “Az kalabalık olan yerlerde insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar kamuoyunda “Maske yasağı kalkıyor mu?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bakan Koca’nın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kara “Bence bu hafta ve önümüzdeki hafta maskeleri çıkarmak için erken. Çünkü vaka sayıları hâlâ yüksek. Onun için maske ve mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.
Ateş Kara
“Omicron’un bulaştırıcılığıdaha kolay. Topluma girdince çok hızlı bir şekilde yayılıyor” diyen Kara şöyle konuştu: İstanbul tepe noktasına ulaştı ve şimdi biraz inmeye başladı. Ankara ve İzmir henüz tepe noktasındalar. Bunları birlikte ele aldığımızda bizim önümüzdeki haftalar kapalı alanlarda, risk olan alanlarda maskeye ve kişisel önlemlere çok yoğun şekilde devam etmemiz gerekiyor.
İlgili Haberler
- Maske satışları yarıya düştü: Prof. Dr. Akkoyunlu'dan 'Maskeleri çıkarmayın' uyarısı
- Prof. Dr. Reşat Sipahi, maskelerin tamamen çıkarılması sürecini değerlendirdi: "Henüz erken"
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik maske açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Ukrayna ve Suriye
- ‘Koşullar mükemmel’ ama…
- Kapitalizmin aynasından
- Ali Babacan, çöken ekonomiden sorumlu değil mi?
- Onlar vermeyecek sen alacaksın!..
- Diyanet’in aforoz ettiği laik türbanlı
- Nihilist Nietzsche’nin bildung eğitim felsefesi idealimiz olabilir mi?
- Cumhuriyet etkisi
- İSKİ’nin suyu içilebilir mi? - Prof. Dr. Bekir S. KOCAZEYBEK
- Bölgesel asgari ücret mümkün mü? - Mehmet C. SAVAŞKAN