Buldan’ı parsel parsel satmışlar!

MHP’li Mustafa Şefik’ten Buldan Belediye Başkanlığını devralan CHP’li Mehmet Ali Orpak, 109 milyon liralık borç listesinin ardından ilçede satılan 161 parselin listesini de belediye binasına astı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:01
Buldan’ı parsel parsel satmışlar!
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31 Mart yerel seçimlerinde MHP’li Mustafa Şevik’ten Denizli’nin Buldan Belediye Başkanlığını devralan CHP’li Mehmet Ali Orpak, 109 milyon liralık belediye borcundan sonra bu kez de kendisinden önceki 5 yıllık dönemde satılan taşınmazların listesini belediye binasına astı.

İki parçadan oluşan dev afiş, Buldan Belediyesi hizmet binasının bir yüzünü tamamen kapladı. Afişte, satışı yapılan 161 taşınmazın bilgileri yer aldı. Taşınmazların satış fiyatlarının yanı sıra, satıldığı günkü kur üzerinden dolar karşılıkları da yazıldı. Afişte, satılan taşınmazların toplam satış tutarının 2 milyon 495 bin 772 dolar olduğu, bugünkü değeriyle ise toplam 80 milyon 577 bin lira olduğu bilgisine yer verildi. Ancak, taşınmazları kimin aldığına dair bilgi afişte yer almadı.


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