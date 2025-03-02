Bülent Arınç, Mesud Barzani ile bir araya geldi: 'Türk halkına selamlarını iletti'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 18:32

Güncelleme: 02.03.2025 - 18:32

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Irak'ta Erbil Forumu’na katıldığını ve bu kapsamda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Arınç, Erbil'de, Başkonsolos Erman Topçu ile Erbil Valisi Ümid Hoşnav ile görüştüğünü ifade etti.

"SELAMLARINI İLETTİ"

Daha sonra KDP Başkanı Mesud Barzani'yi konutunda ziyaret ettiğini belirten Arınç, "Programımızın ilk ayağı olarak yıllara sari siyasi tanışıklığımız artık dostluğa dönüşen KDP Başkanı Sayın Mesud Barzani’yi konutunda ziyaret ettim" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"1,5 saati aşan sohbetimizde Irak-Türkiye ilişkilerinin geçmişini, bugününü ve yarınını masaya yatırdığımız verimli bir sohbet gerçekleştirdik.

Sayın Barzani Türkiye’ye iyi dileklerini ve düşüncelerini ifade etti, tüm Türk halkına selamlarını iletti."