Bülent Arınç'tan 'Öcalan' yorumu: 'Yeni bir şey duymadım'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:16

Güncelleme: 28.02.2025 - 15:16

AKP kurucularından ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Erbil’de düzenlenen bir forumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arınç, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik ‘silah bırakma’ çağrısını yorumladı. Öcalan’ın PKK’ya yönelik ‘silah bırakma’ çağrısını değerlendirerek, bunun yeni bir gelişme olmadığını ifade etti.

Arınç, Öcalan’ın açıklamalarına ilişkin “Öcalan’dan beklenen çağrı bence yerine gelmiştir. Ancak bunun yerine getirilmesi örgütün vereceği karara ve atacağı adımlara bağlı. Geçmişte yaptıkları açıklamaların dışında yeni bir şey duymadım” dedi.

Arınç, örgüt üzerinde etkili olan diğer unsurların da bu sürece olumlu katkı sunması gerektiğini belirterek “Bunun arkasından çok büyük gelişmeler beklemek herhalde boş” ifadelerini kullandı.