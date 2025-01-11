Bülent Arınç'tan Mehmet Uçum'a çok sert sözler: 'Sen kimin yarisin yavrum, her yanın oynak... Nasıl döndün, fırıldak oldun böyle?'

Yayınlanma: 11.01.2025 - 20:14

Güncelleme: 11.01.2025 - 20:14

Eski TBMM Başkanı ve eski AKP Milletvekili Bülent Arınç, Ekopolitik Düşünce Merkezi’nin düzenlediği “Demokrasiyi Yaşatmak ve Güçlendirmek” konferansına katıldı.

'CÜBBELİ'YE 'PALYAÇO' BENZETMESİ

Türkiye’de adaletin olmadığını, bir toplumsal çöküş yaşandığını kaydeden Arınç, 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü için "palyaço" ifadesini kullandı.

Arınç, "Müslümanlık anlayışında bile bir gerileme-yok olma var. İslam'a ait güzel örneklerin kaybolduğu, birtakım cübbeli-cübbesiz palyaçoların ortalıkta endam ettiği bir dönemdeyiz" dedi.

UÇUM'A ÇOK SERT SÖZLER

Arınç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum için de "Adam geçmişte marksist; komünist partisi ile ilişkisi var. Onların avukatlığını yapmış vesaire... Ama şimdi bakıyoruz devletten daha fazla devletçi, faşistten daha fazla faşist... Sen kimin yarisin yavrum, her yanın oynak? Nasıl döndün sen, nasıl fırıldak oldun böyle?" diye konuştu.

'SÜREÇ' AÇIKLAMASI: BİZZAT MHP YÖNETMELİ

Türkiye'nin içinde bulunduğu yeni çözüm sürecini de değerlendiren Arınç, İmralı heyeti hakkında "DEM Parti bu heyetle bir partinin karşısına gittiği zaman... Topal ördek gibi afedersiniz. Yahu sen gelmişsin, cezaevine gireceksin, sen neyi temsil ediyorsun? Siyaseti hakkıyla temsil eden, içimizden başka bir ekip de olabilir diye düşünebilirler. Benim teklifim bu sürecin bizzat MHP tarafından yönetilmesidir" dedi.

Arınç'ın “Demokrasiyi Yaşatmak ve Güçlendirmek” konferansındaki konuşmasından satır başları şöyle:

"CÜBBELİ-CÜBBESİZ PALYAÇOLARIN..."

"Bir toplumsal çöküş var. İnançlarda da çöküş var. Müslümanlık anlayışında bile bir gerileme-yok olma var. İslam'a ait güzel örneklerin kaybolduğu, birtakım cübbeli-cübbesiz palyaçoların ortalıkta endam ettiği bir dönemdeyiz."

UÇUM'A: DEVLETTEN DAHA FAZLA DEVLETÇI, FAŞİSTTEN DAHA FAZLA FAŞİST...

"Çok sekülerleştik biz, sekülerleşmek kötü bir şey değil ama inançlı olmaktan, dindar olmaktan, ölçüsünü ona göre korumaktan sekülerleşmeye gidince birden, iki yüz kilometre hızla giden arabanın sert bir virajda tepetaklak gitmesine döndük. Türkiye'de bunu başkaları da yaşıyor. Adam geçmişte marksist; komünist partisi ile ilişkisi var. Onların avukatlığını yapmış vesaire...

Ama şimdi bakıyoruz devletten daha fazla devletçi, faşistten daha fazla faşist, bilmem neden daha fazla bilmem ne... Sen kimin yarisin yavrum, her yanın oynak? Nasıl döndün sen, nasıl fırıldak oldun böyle? Kimseyi eleştiremiyoruz. Çünkü 22 senedir biz varız. İlk 10 senesi altın dönemdi. Sonrası başka bir şey. Liberal demek özgürlükçü demektir. Liberalliğin de bir ahlakı vardır."

YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ

"Kart kurttan bahsederek herkesin Türk olduğunu düşünen, hatta dünya Türk olsun diye dernekler teşkilatı bile kuran bir anlayış nasıl olur da bunu söyler? Şaşırdım, ikinci olarak da sevindim. Tabii DEM'liler geliyorlar, partilerle görüşüyorlar. Ne olacak diye bakıyoruz, süreci okumaya çalışıyorum. Bir şekilde çıksın, örgütün silah bıraktığını açıklasın ve örgüt silah bıraksın. Bu işin belki yüzde onu. Yüzde doksan ne olacak? Çünkü süreç içerisinde karşımıza çıkanlar anadilinde resmi eğitim istiyorlar, Amerikan vatandaşlığı istiyorlar. Demek ki bunlar söz konusu değil. Yani bu kadarının bile bir faydası olacaksa hiç kimse set çekemez."

"DEM PARTİ'NİN İNİSİYATİFİNDE BİR GİDİŞ EKSİK OLUR"

"Amerika'nın direkt kontrolünde olan gruplar buna ne der? İçeride benim bildiğim terörist kalmamış, ben Soylu'nun yalancısıyım. Ayakkabı numarası bile belli olan birkaç yüz kişiden bahsediliyor. Demek hedef onlar değil, hedef dışarıda. Bir rivayete göre 100 binin üzerinde, bir rivayete de göre de en az 40 bin civarında silahlı gruplar.

Bunları ne kadar etkileyecek, hep deneme yanılmalarla gidiyoruz. Ümit ediyorum, kesinlikle hafife almıyorum ama tecrübeme dayanarak söylüyorum DEM Parti'nin inisiyatifinde bir gidiş kesinlikle eksik olur. Düşünebiliyor musunuz içlerinde bir belediye başkanı var ama 3 defa görevden alınmış, yerine kayyım atanmış."

"TOPAL ÖRDEK GİBİ..."

"Meclis Başkan Vekili var, hala mahkemelerinden birkaç tanesi devam ediyor, cezaevine girdi-çıktı. Onları seviyorum ve takdir ediyorum yanlış anlaşılmasın. Ama DEM Parti bu heyetle bir partinin karşısına gittiği zaman... Topal ördek gibi afedersiniz. Yahu sen gelmişsin, cezaevine gireceksin, sen neyi temsil ediyorsun? Siyaseti hakkıyla temsil eden, içimizden başka bir ekip de olabilir diye düşünebilirler. Yarın orada ne yapacağını kimse kestiremez."

"TEKLİFİM BU SÜRECİN BİZZAT MHP TARAFINDAN YÖNETİLMESİ"

"Benim teklifim bu sürecin bizzat MHP tarafından yönetilmesidir. MHP bu konuda çok yetenekli ve deneyimli değil biliyoruz ama isterlerse bu süreci başarıyla yönetecek iyi insanlardan bir ekip bulmaları lazım. Çünkü MHP'nin akreditasyonu var. Gittikleri partilerde yapılacak konuşmalarda bir güven tertip edebilirler. Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı bu işin içinde olmayı istemez.

Ama en son parti ziyaretinde genel başkan vekilinin de içinde bulunduğu bir heyet bunları karşıladığına göre bunun belki sonuç kısmında mutlaka olurunun alınmasına ihtiyaç olacaktır. O zamana kadar MHP'nin de böyle bir süreci yürütmesi daha doğru olur, onlar da sorumluluk almış olurlar. Ben bunu söyledim, benim için bu iş bitti derseniz emin olun sonuca ulaşmaz."

'EN İYİ ANAYASA UYGULANAN ANAYASADIR', BU SÖZÜ ÇİĞNEYENLERE İTHAF EDİYORUM"

"Ali Fuat Başgil der ki 'En iyi anayasa uygulanan anayasadır. En kötü anayasa uygulanmayandır.' Başgil’i çok sevip de arkadan bu sözü çiğneyenlere ithaf ediyorum."