Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Kartalkaya yangını' yorumu: 'O zaman sorumlu kim, Turizm Bakanlığı'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 21:00

Güncelleme: 25.01.2025 - 21:10

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının tartışmaları sürerken bir açıklama da Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geldi.

Elips TV'ye konuşan Arınç, yangının meydana geldiği alanının turizm yatırımları alanında olduğunu ve sorumluluğun Turizm Bakanlığı'nda olduğunu ifade etti.

"TARTIŞMALARI TAKİP EDİYORUM"

Arınç, "Böylesine bir otelde bir yangına karşı ve üstelik ahşap ağırlıklı bir otelde gerekli tedbirler alınmış mı? Yazıyorlar, okuyorum, TV'deki tartışmaları takip ediyorum. Bu arada çok çirkin bir şey var. Suçlamalar başladı. Belediye diyorsunuz, 'Biz büyükşehir belediyesi değiliz' diyorlar. Haklılar. Belediyenin yetki alanı içinde mi? Hayır. Burası turizm yatırımları alanında. O zaman sorumlu kim? Turizm Bakanlığı" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarına devam eden Arınç, "Onlar başka bir sebeple, yine mesele belediye tarafına daha çok gelmeye başlıyor. En azından bize ihbar etmedi diyorlar. Onlar da 'Bu bizim yetkimizde değil' diyor. Ölen insanlar var ve elle tutulan bir vaka var. Büyük bir yangın ve yangında öldü insanlar. Yangın merdivenini bulamadılar, ortalık toz duman haline gelmiş. Kimse kendisini kurtaracak bir şekilde eğitilmemiş. En azından çalışanlar açısından öyle" şeklinde konuştu.

"BİRBİRLERİNE ŞUT ATIYORLAR"

Sorumluların mutlaka ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden Arınç, şunları kaydetti:

"Bu olaya karşı sorumlu kimdir? Birbirlerine şut atıyorlar. Biz de vatandaş olarak üzülüyoruz. Bizde bu işler olağan işler haline geldi. Sonunda belki 3-5 kişi üzerine bir dava açılacak. Onlar da belki, en son olaylarda görüldüğü gibi, 18-20 sene ceza ile karşı karşıya kalacak. Tabii muhattap olarak belediyenin herhangi bir şekilde ihmali varsa mutlaka ortaya çıkarılmalı. O kişiler kimse, bu tedbirleri almamışsa, eğitimleri vermemişse nerede noksanlık varsa ibreti alem için bu işin sorumluları mutlaka cezalandırılmalı."