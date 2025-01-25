Erdoğan'dan yeni 'Kartalkaya' açıklaması: 'Yargı 78 canın hesabını tek tek soracak'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:12

Güncelleme: 25.01.2025 - 17:28

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Burada, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bu acıyı yaşatanlar hesap verecek" dedi.

KÖR DÖVÜŞÜ, KAYIKÇI KAVGASI...

Yargıyı işaret eden Erdoğan, "Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Siyasi polemiklerden ısrarla uzak duruyoruz. Böyle bir trajedinin bir kör dövüşüne, kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan tek tek hesap soracaktır" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SESSİZ, TEPKİSİZ OLMADIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Çoğu çocuk ve kadın 50 binden fazla masumun şehit olduğu Gazze'de biraz buruk da olsa yüzlerin biraz olsun gülmesinden mutluluk duyuyoruz. 13,5 yıl boyunca devam eden gaddarlığın ardında özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selam ve dualarımızı yolluyoruz. Sağdan soldan gelen tüm baskılara rağmen onurlu duruş sergilemenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Haksızlıklar karşısında sessiz, tepkisiz olmadık.

KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINI FACİASI

* Yarın gece Suriyeli, Gazzeli, Türkistanlı mazlum için dua ederken, Bolu'da vefat edem 78 kardeşimizi de dualarınızda unutmamanızı rica ediyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettik. Yargımız olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çok yoğun gayret içerisinde.

* Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Siyasi polemiklerden ısrarla uzak duruyoruz. Böyle bir trajedinin bir kör dövüşüne, kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan tek tek hesap soracaktır.

ERDOĞAN’DAN "ÖZELEŞTİRİ"

* AK Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Hiçbirimizin bu makamları araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirmeye hakkı yoktur.

* Eskişehir bir sınırı Selanik'se, diğer sınırı Kırım'dır. Bir sınırı Semerkant'sa diğer sınırı Kuzey Kıbrıs'tır. Eskişehir, dayanışmanın barış içinde yaşamanın örnek şehirlerindendir. AK Partili kadrolar olarak Yunus Emre'nin dediği gibi dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de millete küsmek, bahaneyi millet de bulmak olmaz. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı biz çok iyi okuyoruz. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Kendimizi eleştirmekten çekinmedik. Hiçbirimizin gönül koymaya hakkı da vakti de yoktur. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealine odaklandık.

* Partisi ne olursa olsun biz 85 milyonun tamamı için çalışmak, hizmet üretmekle mükellefiz. Eskişehir'e 22 yılda toplamda 367 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 49 spor tesisi kazandırdık. 28 sağlık tesisi inşa ettik. Çevre ve şehircilikte 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. İkisini tamamladık.

* Tarım ve Ormanda 12 baraj ile 92 sulama tesis yaptık. 2 teknokent, 21 araştırma-gelişme merkezi kurduk. 747 özel sektör projesinde 98 milyar lira yatırım gerçekleşti. Enerjide Eskişehir'de doğal gaz olmayan ilçe kalmadı. Bütün bu eserler şehrimize hayırlı olsun. Son 22 yıldır olduğu gibi önümüzdeki 4 yıl boyunca da durmadan hizmete devam edeceğiz.