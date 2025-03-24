Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:09

Güncelleme: 25.03.2025 - 18:13

Savcılıktan önce serbest bırakılmasına karar verilen daha sonra ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen gazeteciler Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Hayri Tunç için tutuklama kararı çıktı. Peki, Bülent Kılıç kimdir? Foto muhabir Bülent Kılıç neden tutuklandı?

BÜLENT KILIÇ KİMDİR?

Bülent Kılıç 1979 yılında Tunceli'de doğdu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü bitirdi. Evrensel ve BirGün gazetelerinde çalıştı. 2003 yılında AFP'de foto muhabiri olarak çalışmaya başladı. Gazeteciliğe yönelmesini şöyle anlatır: "Lise yıllarında Metin Göktepe’nin öldürülmesi beni bir hayli etkiledi ve gazeteci olmaya karar verdim. İlerleyen yıllarda ise fotoğraf çekmenin yazı yazmaktan daha etkili bir araç olduğunu düşünerek foto muhabirliğini tercih ettim. Evrensel gazetesinde muhabir olarak çalışırken boş zamanlarımı karanlık odada geçiriyor, fotoğraf merakımın altyapısını oluşturmaya çalışıyordum."

BÜLENT KILIÇ ÖDÜLLERİ

2014 World Press Photo Ödülleri’nde Yılın Haber Fotoğrafı kategorisinde fotoğrafları ile birincilik ve üçüncülük ödüllerini aldı. Kılıç birincilik ödülünü Berkin Elvan protestolarında çektiği 'Gözaltındaki Liseli Kızın Korku Dolu Anları' fotoğrafıyla, üçüncülük ödülünü ise Kobani'de koalisyon güçlerinin IŞİD militanlarının bulunduğu tepeyi bombaladığı anı gösteren fotoğrafıyla kazandı.

2014'te Time dergisi ve The Guardian gazetesi tarafından “Yılın En İyi Fotoğrafçısı” seçildi.

2015'te, dünyanın en büyük haber fotoğrafçılığı festivali kabul edilen “Visa Pour l’image”da "Türkiye sınırındaki Suriyeli sığınmacılar" konulu foto-röportajıyla büyük ödülü aldı.

2015'te Pulitzer ödüllerinin "feature photography" "Suriye-Türkiye sınırında, küçük Kürt kasabalarındaki IŞİD saldırılarından kaçan Kürtlerin etkileyici fotoğrafları için" aday gösterildi.

2016 World Press Photo Ödülleri'nde Spot Haber/Foto-Hikâye dalında üçüncülük kazandı. Ödül kazandığı seride, Şanlıurfa ilinin Akçakale sınır kapısına ulaşan Suriyeli mültecilerin can havliyle dikenli tellerden Türkiye tarafına geçişini anlatır.

2020 yılında, TGC Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde, yerel bir muhabir Bülent Kılıç'ın bir fotoğrafıyla katıldığı En İyi Fotoğraf dalında ödüle layık görüldü. İhlalin tespit edilmesi üzerine muhabir meslek örgütünden ihraç edildi, ödül Kılıç'a verildi.

BÜLENT KILIÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gözaltına alınan gazetecilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıklamıştı. Yapılan ikinci açıklamada, savcının karar değiştirdiği ve 7 gazeteci için tutuklama talep edildiği belirtildi. Mahkemeye sevk edilen gazetecilere tutuklama kararı çıktı.

Savcılıktan önce serbest bırakılmasına karar verilen daha sonra ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen gazeteciler Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Hayri Tunç için tutuklama kararı çıktı.