Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:02

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:09

DİSK Basın-İş'in bir sonraki açıklamasına göre, bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, gazeteci Gökhan Kam, İzmir'de foto muhabir Murat Kocabaş ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı. Peki, Ali Onur Tosun kimdir? NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun neden gözaltına alındı?

ALİ ONUR TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun’un kardeşi olan Ali Onur Tosun, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunudur. 2014 yılından itibaren Now Haber’de muhabirlik yapan Ali Onur Tosun, özellikle yangın ve deprem bölgelerinden yaptığı canlı yayınlarla tanınıyor.

ALİ ONUR TOSUN HANGİ KANALDA ÇALIŞIYOR?

Ali Onur Tosun Now Haber muhabiridir. Tosun, 2014 yılından günümüze kadar Now TV’de birçok haberi izleyiciyle buluşturmuştur.

ALİ ONUR TOSUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

DİSK Basın-İş'in bir sonraki açıklamasına göre, bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, gazeteci Gökhan Kam, İzmir'de foto muhabir Murat Kocabaş ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı.