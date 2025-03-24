Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:06

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar gerekçe gösterilerek, sabah erken saatlerde İstanbul genelinde ev baskınları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, BirGün Gazetesi yazarı Barış İnce’nin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Peki, Barış İnce kimdir? Birgün Gazetesi yazarı Barış İnce neden gözaltına alındı?

BARIŞ İNCE KİMDİR?

1982 yılında İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Uluslararası ekonomi dergisi BusinessWeek dergisinde muhabirliğe başladı. 2007 yılında BirGün gazetesinde editör olarak işe girdi; aynı gazetede haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. BirGün Pazar’da öyküleri yayımlandı. 2013 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2014 yılında ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Yılın Başarılı Gazetecisi Ödülü’ne layık görüldü. Yedi Yetmiş çocuk edebiyatı dergisi ve Bavul derginin kuruluşunda yer aldı. Edebiyat Atölyesi dergisini çıkardı. Ot dergide yazdı. Çelişki, Sarsıntı, Köksüzler adlarında üç romanı olan İnce, Sarsıntı ile Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü’nü kazandı. İnce’nin ayrıca “Kabuğu Kırmak” adlı bir belgeseli ve “Kıyıdaki Çocuklar” adlı bir çocuk kitabı bulunuyor.

BARIŞ İNCE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin olarak Birgün Gazetesi yazarı Barış İnce gözaltına alındı.