Türkiye'nin ilk araştırma şirketlerinden biri olan PİAR'ın kurucusu olan ve CHP 20 ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili Bülent Tanla hayatını kaybetti. Peki, Bülent Tanla kimdir? CHP 20 ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili Bülent Tanla neden öldü?

BÜLENT TANLA KİMDİR?

Bülent Tanla 19 Kasım 1946’da İstanbul’da doğdu. Tam adı Bülent Hasan Tanla'dır. Tanla, Lise öğrenimini Saint-Benoit Fransız ve Pertevniyal Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini 1971 yılında bitirdi.

BÜLENT TANLA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Öğrencilik yıllarında bir araştırma şirketinde ankötör ve editör olarak çalıştı. 1974-1975 yıllarında MSB’de yedek subaylığını tamamladı. 1975 yılının Ağustos ayında PİAR araştırma şirketini kurdu. 1983 yılında Gallup zinciri içinde 1995 yılına kadar PİAR Gallup olarak Türkiye’de çok sayıda piyasa ve kamuoyu araştırmalarının önderliğini yapan kuruluşun başkanlığını yürüttü. 1995yılındaki seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne CHP’den 20. Dönem İstanbul Milletvekili olarak girdi.1997-1998 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı oldu, 3 dönem MYK üyeliği yaptı Ayrıca 2000-2002 yılları arasında Genel Başkan Başdanışmanı görevini sürdürdü.1969 – 1995 yılları arasında 26 yıl süresince 4000’e yakın araştırma projesi tamamladı.

Parlamentoya girdikten sonra da araştırma ve projelerine devam ederek, CHP Bilim Yönetim Kültür Platformu Başkanlığında 4 yıl görev yaptı. CHP adına Arjantin’de kriz sonrası yerinde incelemeler yapıp kapsamlı bir Arjantin Raporu hazırladı. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti’ne davetli olarak Çin’e giderek CHP adına büyüyen ekonomi ve artan refah düzeyiyle ilgili incelemelerde bulundu. CHP Bilim Yönetim Kültür Platformu Başkanlığı sırasında 30 adet proje yönetti. Çeşitli gazete ve dergilerde siyasi, ekonomik ve sosyal konularda çok sayıda makalesi yayımlandı. İktisat Mezunları Cemiyeti, Araştırmacılar Derneği, Şişli Terakki Eğitim Vakfı,Türk Yunan Dostluk Derneği , Nazım Hikmet Kültür Vakfı gibi mesleki, eğitim ve kültür kurumlarının üyesidir.20. ve 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. TBMM Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi üyesi olarak görevini sürdürmüştür.

BÜLENT TANLA NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından yapılan açıklamada; "YK Üyemiz Hasan Tanla'nın babası ve Onur Üyemiz Bülent Hasan Tanla vefat etmiştir. Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenaze namazı yarın Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak akabinde Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı’na defnedilecektir." denildi. Tanla'nın alzheimer tedavisi gördüğü öğrenildi.