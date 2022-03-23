Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan'ı genel başkan yardımcılığına atadı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 23:30
Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı oldu
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CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, partinin Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Bülent Tezcan



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