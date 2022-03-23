CHP'li Özgür Özel: 'İstanbul’u kaybettiniz, Türkiye’yi kaybedeceksiniz'

23 Mart 2022 Çarşamba, 15:59

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"YÜRÜMEYEN SİSTEM OLDUĞUNU AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ BİLE KABUL EDİYOR

O cumhurbaşkanının bir partisi olmayacak. Tarafsız olacağına namusu ve şerefi üzerine ant içiyorlar, ondan sonra namuslu ve şerefli bir cumhurbaşkanı olarak asla bir partiye aidiyeti olmayacak. Sayın Bülent Turan’a hatırlatalım. Biz alışmayacağız ama sizde de alışamamışlar. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili İsmail Bilen, ‘eskiden kanun teklifleri iki bölümde gelirdi, ancak yeni sistemde hükümet tarafından kanun teklif etmeyi maalesef kaldırdık’ diyor. ‘Maalesef’ diyor çünkü bu kanun tekliflerinin yürütme tarafından hazırlandığını o da biliyor. Geçtiğimiz hafta Nükleer Denetleme Kanunu’nun altına imza atanların kanunun neresinden ilgisi vardı? MHP istediği kadar bağırsın, bu sistemin çarpık, tutmamış, benimsenmeyen ve asla yürümeyen bir sistem olduğunu artık AK Partili milletvekilleri bile kabul ediyorlar.

ŞİMDİ TAM TERSİNİ SAVUNUYORSUN

Seçim Kanunu, bugün görüşülmeye başlanacak. Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız, geçen hafta burada o muhteşem birlikteliği gülümseyerek izledik. Üç yıl önce Hayati Yazıcı burada. O gün de çok inanıyordu bugün de çok inanıyor. O gün de ‘temsilde adalet’ diyordu bugün de ‘temsilde adalet’ diyor. Hayati Bey insanda biraz sıkılmak olur. Sen şu an eskiye döndürmeye çalıştığın, ittifaklar arası d’hondt sistemini sonra ittifaklar arası d’hondt sistemini, burada anlattın, temsilde adalet dedin, mevcut sistem bunu sağlamıyor dedin, şimdi tam tersini savunuyorsun, kazdığın kuyuya kendin düşüyorsun. Geçmişte bunu hangi parti yaptıysa zararını gördü. Millet seni göndermeyi kafaya koyduysa, sandık oyunları ile seçim kanunu değişiklikleri ile iktidara tutunamazsın.

KENAN EVREN’İN BARAJINDAN 20 YIL İSTİFADE ETTİLER

Yapılan seçimde başınıza gelecek budur. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Kabulümüzdür getirin, her şartta sizi yeneceğiz. Korkunun ecele faydası yok. Barajı yüzde 7’ye indiriyorlar. Cumhur İttifakı gururla sunar, Kenan Evren’in yakışıklı torunları… 20 yıl Kenan Evren’in barajından istifade ettiler, şimdi 7’ye indiriyorlar. Baraj çıtasını MHP’ye göre ayarlıyorlar. MHP’nin bu barajı geçemeyeceğini bildikleri için, psikolojik olarak MHP AK Parti’ye muhtaç değilmiş gibi yapıyorlar, bir yandan Hayati Yazıcı yandan yana söylüyor, Feti’ye karşı. Orada gördük itişleri kakışları. ‘Zaten partinin biri barajı geçince öbürü de geçilmiş sayılacak’ diyor. Feti Beylerin yüzde 6’larda, 5’lerde olduklarını cümle alem biliyor. MHP’nin geçebileceği kadar alçak, aşağıdaki partilerin yetişemeyecekleri hissiyatı yaratmak için siyasi mühendislik hesabı.

BETER OLACAKSINIZ

Bunlar her yönden çırpınışlar, sandık başındaki oyunlar, itirazlar... Hepsine hazırız. Ne oldu, İstanbul? Sandıkları koruduk, 19 gün mücadele verdik, çatır çatır mazbatayı aldık, geldiler seçimi YSK’dan iptal ettirdiler, ne oldu? 60 gün sonraki seçimi, ‘sökerek biz alacağız’ diyorlardı. Ne Soylu’nun hakaretleri, tehditleri; ne Devlet Bahçeli’nin Boğaz Köprüsü üzerinde müzikli mehter marşlı mitili atmaya gittiler, iki gün sonra vatandaş yüzlerine bakmadığı için dönüp, geldiler. Neden? Çünkü vatandaş ‘ben bir karar verdim, size verince baş tacı da şimdi mi alaşağı, size olunca milli irade de şimdi mi kirli irade, oyuma mundar diyorsunuz haydi oradan’ dedi. Yediler demokrasi tokadını geldiler. Fark, 806 bin. Beter olacaksınız beter beter. Bu millete; bu zulmü, bu zammı, bu haksızlıkları reva göreceksiniz, vallahi uykunuzun kaçtığı kadar var Sayın Erdoğan, haklısınız. Geceleyin uyanıp uyanıp kendi kulağınıza kendi sesiniz geliyor ya. Doğru. İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder. Kaybedeceksiniz. İstanbul’u kaybettiniz, Türkiye’yi kaybedeceksiniz. Bu kadar net. Uykunuzun kaçması normaldir. Hayati Yazıcı’nın sizden yediği fırçalar da boşuna değildir. O da hak etti siz de hak ettiniz.

KÖPRÜYÜ BEDAVA YAPACAKSIN

Sayın Devlet Bahçeli, dün çıkıp grup toplantısı yaptı, ağzına geleni söyledi. Umursayan kim, kafaya takan kim? Nasıl olsa, dün hain dediğini bugün kahraman ilan etmiyor musun? Tutmuş, ‘Çanakkale Köprüsü milletin sırtına yük’ demişiz. Kardeşim köprü yapılsın. Devletin parasıyla yaparsın ve o köprüyü bedava yapacaksın. Köprünün kendi güzel de euro 4 lirayken anlaşma yapmışlar euro olmuş 15 lira. KDV artı garanti vermişler. İmzayı atanlar değil 84 milyon ödeyeceğiz bu parayı.

AKP’NİN KUYRUK OLDUĞUNU HERKES GÖRÜYOR

Mealen söylüyorum. Kuyruklar Tayyip Bey’in sinirini bozuyor. Kuyruktan rahatsız oluyor. Çünkü 70’lerdeki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan dolayı kuyrukları çok istismar etmişti. CHP ‘kuyruk demektir’ demişti. 50 yıl sonra AKP’nin kuyruk olduğunu herkes görüyor.