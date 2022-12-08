Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Türkiye'ye geliyor
Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in, 9 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyarette bulunacağı öğrenildi.
Bulgaristan lideri Radev, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edecek.
İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rumen Radev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 9 Aralık 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- İstismar edilen çocuğun abisinden skandal sözler
- İYİ Parti'den AKP'ye geçen vekile tepki
- Otizmli çocuğu 4 gün boyunca istismar ettiler!
- AKP'li isim konuştu
- Diyanet'ten günler sonra istismar açıklaması
- Demirtaş: Öfkeden yerimde duramıyorum
- Türkiye'de de forma giyen Jesic hayatını kaybetti!