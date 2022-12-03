Bulgaristan'dan Ukrayna'ya yeşil ışık: Askeri destek sağlayacak

03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:23

Bulgaristan Haber Ajansı'nın (BTA) ülkenin Ekonomi Bakanı Nikola Stoyanov'a dayandırdığı haberine göre Bulgaristan, Ukrayna'ya askeri yardım kapsamında silah tedarik edecek.

Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımın parlamento kararı temelinde sağlanacağı ifade edildi.

Habere göre Stoyanov, Ukrayna'ya yapılacak yardımın Bulgar ordusunun savaşa hazır olma durumunu etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov'un ülke ordusunun kabiliyetlerini gösteren bir liste hazırladığı ve bu listenin yakında yayınlanacağı belirtildi.

Daha önce Bulgaristan Parlamentosu'nun Ukrayna'ya silah sevkiyatını onayladığı bildirilmişti.