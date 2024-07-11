Bulgaristan sınırında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Edirne'de Bulgaristan'a sınırı olan Balkan köylerine yakın ormanlık alanda devam eden yangına helikopterler ve uçaklar müdahale ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:35
Bulgaristan sınırında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde başlayan orman yangına havdan ve karadan müdahale sürüyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı ve Türkiye-Bulgaristan sınırında yer alan Ömeroba köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa zamanda büyüyerek bölgeye yayıldı. Çıkan orman yangını; helikopter, uçak, itfaiye, UMKE, Sağlık, AFAD, Orman işletme Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerle söndürülmeye çalışılıyor.

Köyde yaşayanlar yangının tarım arazilerine ve çiftliklerine ulaşmaması için traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Dumandan etkilenen ve hafif şekilde yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.


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