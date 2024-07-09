Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta çıkan ve rüzgarla yayılan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı.
Yangın saat 17.30 sıralarında Sarı Çukur Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çok sayıda ekip sevk etti. Bölgeye ulaşan ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarfetti. Karadan sürdürülen çalışmalara yangın söndürme helikopteri de havadan destek sağladı. Çalışmalar sürdürülüyor.
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